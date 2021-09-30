Ижевск, 30 сентября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. По предварительным итогам проведенного лабораторного анализа вместе загрязнения реки Чегандинка в Каракулиснком районе Удмуртии выявлено превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) по ряду показателей. Об этом сообщает минприроды республики.

Пресс-служба минприроды Удмуртии Правый приток Камы — река Чегандинка

В частности, превышена ПДК по показателям фосфат ион, ХПК (химическое потребление кислорода), аммоний ион, нитрит ион. Также выявлено пониженное содержание растворенного кислорода.

В министерстве пояснили, что высокое содержание фосфатов могло повлиять на рост сине-зеленых водорослей, а их последующая гибель могла вызвать окрашивание воды.

В настоящее время по данному факту минприроды Удмуртии возбуждено административное дело, проводится расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестная жидкость попала в реку Чегандинка несколько дней назад. На место происшествия выезжал сотрудник министерства вместе с представителем аккредитованной лаборатории АУ «Управление Минприроды УР», были проведены отборы проб воды с целью определения источника негативного воздействия и загрязняющего вещества. Для недопущения попадания загрязняющих веществ в Каму на месте работали сотрудники управления МЧС по Удмуртии.

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