Саранск, 30 сентября, 2021, 21:34 — ИА Регнум. Мордовия вошла в число субъектов РФ, которые планируют завершить реализацию мероприятий по расселению жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, опережающими темпами. Эту программу республика планирует выполнить до 2023 года. Вопросы переселения граждан и модернизации коммунальной инфраструктуры в республике обсуждались в ходе встречи главы региона Артема Здунова и генерального директора — председателя правления Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина Цицина.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жилье

В республике планируется переселить из аварийного жилья более 5 тыс. человек из 417 ветхих домов по нацпроекту «Жилье и городская среда». Площадь подлежащих расселению квартир составляет 87 тыс. кв. метров. Общий объем финансирования программы оценивается в 3,73 млрд рублей, из которых 3,37 млрд рублей — средства Фонда.

Кроме того, Мордовия подготовила заявку на реализацию 17 проектов в сфере тепло‑ и водоснабжения, водоотведения. В этот перечень входит система теплоснабжения в поселке Явас, где минувшей зимой из-за крупной коммунальной аварии жители около недели оставались без тепла.

Также планируется реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части Саранска, общий объем финансирования проекта составляет около 500 млн рублей, до настоящего момента больше половины работ по реконструкции канализационных сетей выполнены.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате аварии на теплотрассе в поселке Явас теплоснабжение было нарушено в 25 многоквартирных домах, 28 социально-значимых объектах, в том числе двух учреждениях управления ФСИН и в детском саду. В течение почти недели температура воздуха в ночные часы на территории поселка опускалась до — 18 °C. Авария произошла 7 декабря 2020 года, последствия инцидента были устранены только 13 декабря.

По итогам прокурорской проверки по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

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