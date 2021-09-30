Канберра, 30 сентября, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Социальная изоляция и неопределенно долгий срок карантинных ограничений — вот с чем столкнутся невакцинированные жители австралийского штата Новый Южный Уэльс, заявила премьер-министр штата Глэдис Береджиклян на телеканале 7 News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Об этом сообщает ИА Красная Весна.

Кроме того, премьер-министр штата сообщила, что многие компании уже пообещали не брать на работу непривитых людей.

«Я хочу сказать предельно ясно: жизнь непривитых будет очень трудной неопределенно долго», — добавила Глэдис Береджиклян.

Также она указала, что невакцинированные жители Сиднея, рискуют лишиться права участвовать в различных социальных мероприятиях, даже если в декабре им разрешат выходить из дома на прогулки. Им могут запретить вход в магазины, рестораны и развлекательные заведения.

Напомним, на данный момент в Австралии вакцинировано 52% населения. Число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило 100 тыс., а число смертей — 1,2 тыс.