Москва, 30 сентября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Группа Little Big представила мини-альбом под названием Welcome To The Internet. О выходе пластинки коллектив сообщил в Instagram-аккаунте 30 сентября.

Warner Music Russia Обложка сингла Little Big «UNO» (2020)

В записи мини-альбома принимал участие американский исполнитель Оливер Три. В состав трек-листа пластинки вошли четыре композиции, в том числе выпущенная ранее песня Turn It Up. Также артисты представили клип на сингл The Internet.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2021 года группа Little Big в сотрудничестве с Оливером Три представила песню Turn It Up и клип на неё. Также в записи трека и видео принял участие эстонский рэпер Томми Кэш.