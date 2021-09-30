Глазго, Великобритания, 30 сентября, 2021, 21:22 — ИА Регнум. 30 сентября «Селтик» во втором туре группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграет с леверкузенским «Байером». Матч пройдет в Глазго (Великобритания) на стадионе «Селтик Парк». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Вячеслав Евдокимов Андрей Лунев

На матч назначена бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло.

Стартовые составы команд:

«Селтик»: Джо Харт, Карл Старфельт, Лайл Абада, Камерон Картер-Викерс, Энтони Ралстон, Дэвид Тернбулл, Том Рогич, Каллум Макгрегор, Кего Фурухаши, Жоау Филипе, Адам Монтгомери.

Запасные: Вассилис Баркас, Лиам Скейлз, Нир Битон, Георгиос Якумакис, Альбиан Айети, Исмаила Соро, Джеймс Маккарти, Осазе Урхогид, Скотт Бейн, Лиам Шо, Стивен Уэлш.

«Байер-04»: Лукаш Градецки, Йонатан Та, Митчел Баккер, Джереми Фримпонг, Пьеро Хинкепи, Паулиньо, Керем Демирбай, Мусса Диаби, Чарлес Арангис, Флориан Виртц, Лукас Аларио.

Запасные: Панагиотис Ретсос, Одилон Коссуну, Надим Амири, Патрик Шик, Дэйли Синкгравен, Амин Адли, Карим Беллараби, Андрей Лунев, Максимилиан Нетгенс.