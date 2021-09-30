Саранск, 30 сентября, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Глава Мордовии Артем Здунов, который ранее вступил в должность руководителя республики, назначил сенатором от исполнительного органа власти Сергея Кисляка. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Lord Mountbatten Сергей Кисляк

«Артём Здунов наделил полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия Кисляка Сергея Ивановича», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее депутаты Госсобрания Мордовии избрали бывшего главу Саранска Петра Тултаева представителем законодательного органа власти республики в Совете Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, после выборов главы Мордовии в 2017 году, победу в которых одержал бывший руководитель региона Владимир Волков, представителем республики в Совете Федерации был назначен Сергей Кисляк. Он занял пост первого заместителя председателя комитета Совфеда по международным делам.

С 1977 года Кисляк занимал различные должности в центральном аппарате МИД России и за рубежом. С 2003 года был замминистра иностранных дел России. В 2008 был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки.

До Кисляка исполнительную власть Мордовии в Совете Федерации представлял член комитета верхней палаты российского парламента по бюджету и финансовым рынкам Николай Петрушкин.

Читайте также: Экс-посол России в США Сергей Кисляк назначен сенатором от Мордовии