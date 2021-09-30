Великобритания, 30 сентября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. 30 сентября в Лондоне на «Олимпийском стадионе» «Вест Хэм» в матче второго тура группы H Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграет с венским «Рапидом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Влашич в окружении защитников Урала

Стартовые составы команд:

«Вест Хэм»: Альфонс Ареола, Аарон Крессуэлл, Крейг Доусон, Исса Диоп, Бенджамин Джонсон, Андрей Ярмоленко, Марк Нобл, Саид Бенрахма, Деклан Райс, Никола Влашич, Майкл Антонио.

«Рапид»: Паул Гартлет, Эмануэль Айву, Кевин Виммер, Лео Граймль, Максимилиан Ульманн, Кристоф Кнасмюлльнер, Таксиархис Фунтас, Срджан Граховац, Деян Петрович, Кельвин Аразе, Эрджан Кара.

В текущем сезоне Никола Влашич принял участие в пяти матчах за «Вест Хэм» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Влашич пополнил состав «молотобойцев» в последний день летнего трансферного окна, перейдя из ЦСКА за 30 миллионов евро.