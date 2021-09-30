Барселона, Испания, 30 сентября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. На певицу Шакиру напали два диких кабана во время её пребывания в Испании. Об этом 30 сентября пишет издание elPeriodico.

Shakira.com Шакира

По словам певицы, в одном из парков Барселоны кабаны «разорвали» её сумку, после чего «унесли её в лес». Однако Шакира нашла диких животных — и те «оставили» её вещи.

Ранее суд Испании заключил, что есть достаточные основания для того, чтобы Шакира предстала на скамье подсудимых. Причиной стало неуплата налогов с 2012 года.