Рим, 30 сентября, 2021, 21:07 — ИА Регнум. 30 сентября в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Лацио» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграет с московским «Локомотивом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Стартовые составы команд:

«Лацио»: Томас Стракоша, Патрик Габаррон, Эльсеид Хюсай, Мануэль Ладзари, Франческо Ачерби, Луис Альберто, Данило Катальди, Тома Башич, Фелипе Андерсон, Педро, Чиро Иммобиле.

Главный тренер: Маурицио Сарри.

«Локомотив»: Гильерме, Дмитрий Живоглядов, Пабло Насименто, Дмитрий Баринов, Дмитрий Рыбчинский, Алексис Бека Бека, Даниил Куликов, Константин Марадишвили, Рифат Жемалетдинов, Тин Анджорин, Федор Смолов.

Главный тренер: Марко Николич.

На данный момент «Лацио» без очков занимает последнее место в турнирной таблице группы E. «Локомотив» с одним очком расположился позицией выше.