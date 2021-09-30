Валлетта, , 21:05 — REGNUM Новый тип визовых разрешений введён в оборот властями Мальты — они предназначены для так называемых «цифровых кочевников», получающих годичное разрешение жить на острове, сообщает 30 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на «Европульс».

Валлетта. Мальта Cruisegid.ru

Новые правила разрешают гражданам других государств жить на острове Мальта до одного года, но получившие такую визу обязаны работать в иностранных компаниях по удаленной схеме. Работа с местными компаниями или подработка на них «цифровым кочевникам» запрещаются.

Виза такого типа будет стоить €300. Кроме того, «кочевник» обязан самостоятельно оформить медицинскую страховку для лечения в местных клиниках.

Власти Мальты считают, что «кочевые» визы простимулируют туристическую отрасль за пределами общепринятых календарных сезонов.

Напомним, специальные визы для «цифровых кочевников» введены в Эстонии, Испании, Хорватии, а также на португальском острове Мадейра.

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