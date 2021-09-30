Сыктывкар, 30 сентября, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Минздрав Коми проанализировал суточный рекорд по смертности от ковида, зафиксированный в республике 22 сентября. Никто из скончавшихся вакцинацию пройти не успел.

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По данным ведомства, из 26 скончавшихся только один пациент ранее уже болел ковидом в прошлом сезоне. Самому младшему пациенту было 60 лет.

«Пятеро пациентов имели в анамнезе злокачественное образование, четверо страдали сахарным диабетом, две пациентки — ожирением; один человек находился в терминальной стадии почечной недостаточности», — цитирует сообщение минздрава ИА «Комиинформ».

Из всех умерших 80% имели те или иные проблемы с сердечно-сосудистой системой (варикозная болезнь нижних конечностей, гипертоническая болезнь, атеросклеротические изменения сосудов головного мозга).

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми скончались четыре ковид-пациента, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 1769 человек.