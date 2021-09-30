Ижевск, 30 сентября, 2021, 21:03 — ИА Регнум. В Удмуртии в ночь на 1 октября и утром этого дня местами ожидается туман. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра республики.

Пресс-служба управления МЧС по Удмуртии Туман.

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По данным управления МЧС по Удмуртии, ожидается ухудшение видимости до 500 метров и менее. Водителям рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах, воздержаться от дальних поездок на личном транспорте. В случае, если видимость не будет превышать пяти метров, необходимо остановиться и подождать, когда туман рассеется.

Температура воздуха в ночные часы составит +2… +7°С, днем столбики термометров поднимутся до +7… +12°С. На всей территории республики прогнозируются кратковременные дожди.

В Ижевске ночью будет +3… +5°С, в дневные часы потеплеет до +8… +10°С.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная погода с ухудшением видимости ожидается в Татарии 1 октября. В Башкирии ночью прогнозируют мокрый снег.