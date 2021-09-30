Екатеринбург, 30 сентября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова посети воинскую часть, в которой служили двое солдат, погибших в начале недели. Об этом она заявила представителям СМИ.

Цитата из видео на YouTube(vsalde.ru) Омбудсмен Татьяна Мерзлякова

Как пишет «Интерфакс», поездка состоится после «самого острого» периода разбирательств. Чиновница обеспокоена «противоречивостью» поступающей оттуда информации и намерена поговорить с военнослужащими. Также она направила обращение военному прокурору.

Как сообщало ИА REGNUM, один из военнослужащих погиб при попытке взобраться на опору линии электропередачи. Перед этим он то ли сознательно сбежал с автоматом без боекомплекта, то ли случайно сбился с маршрута. А ещё один солдат покончил с собой.