Мюнхен, Германия, 30 сентября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. 30 сентября авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную второго тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2021/22. Лучшим игроком тура был признан 26-летний фланговый нападающий мюнхенской «Баварии» Лерой Сане с оценкой 9,7.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

29 сентября «Бавария» разгромила киевское «Динамо» со счетом 5:0. Лерой Сане провел на поле 79 минут, за которые отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и семью успешными обводками. Точность передач Сане составила 93%.

В текущем сезоне Сане принял участие в десяти матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Помимо Сане, в символическую сборную второго тура Лиги Чемпионов вошли Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», 9.1), Андрю Робертсон («Ливерпуль», 8.3), Лукас Вериссимо («Бенфика», 8.0), Юрий Ракицкий («Зенит», 8.1), Фернандо Костанца («Шериф», 7.8), Ханс Ванакен («Брюгге», 8.4), Кертис Джонс («Ливерпуль», 8.8), Мохаммед Салах («Ливерпуль», 8.3), Себастьян Аллер («Аякс», 8.1) и Роберт Левандовски («Бавария», 8.6).