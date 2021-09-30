Москва, 30 сентября, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Пользователи Сети обвинили телеведущую Ксению Бородину в лицемерии. Об этом 30 сентября пишет издание Peopletalk.

Скриншот с YouTube Ксения Бородина

Как отмечает издание, подписчики раскритиковали Бородину за совместную фотографию её детей с блогером Даней Милохиным. Ранее телеведущая резко высказывалась относительно его образа и примера, который он подаёт подрастающему поколению.

Ксения Бородина оправдалась за снимок: «Вот смотрите, мы участвуем в одном проекте. Мне что, мимо него проходить и делать вид, что я его не знаю?», — спрашивает она у подписчиков. «Я не против его творчества, я против платьев на мужике и маника!» — объяснила телеведущая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пользователи Сети обвинили Бородину в чрезмерном использовании фотошопа. По мнению поклонников, телеведущая и её подруги на совместной фотографии выглядят «одинаковыми».