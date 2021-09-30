Барселона, Испания, 30 сентября, 2021, 20:50 — ИА Регнум. 30 сентября журналист Решад Рахман сообщил, что руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Рафль Рангник входит в шорт-лист специалистов, которые могут возглавить каталонскую «Барселону» после отставки Рональда Кумана.

Richard Mulder — groengeelhart.nl Рональд Куман

29 сентября «Барселона» в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 крупно уступила «Бенфике» из Лиссабона со счетом 0:3.

Ранее сообщалось, что руководство «сине-гранатовых» в ближайшее время примет решение касательно будущего нидерландского специалиста в клубе.