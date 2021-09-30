В США заявили о вспышке интереса абитуриентов к космической сфере
Вашингтон, 30 сентября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Факультет аэронавтики и астронавтики Бостонского Массачусетского технологического института в 2020 году пополнился рекордно высоким числом новых абитуриентов, желающих реализоваться в «космическом бизнесе», заявил профессор и заведующий кафедрой Дэниел Хастингс на конференции по рынку космического сектора.
Об этом 30 сентября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на портал SpaceNews.
По словам Хастингса, такой энтузиазм был вызван достижениями NASA и громкими космическими миссиями компании SpaceX.
«Я не могу вам сказать, сколько студентов думают, что полет на вертолете на Марс — это просто классное занятие. Они хотят заниматься такими вещами, это действительно привлекательно для многих студентов», — рассказал Хастингс.
При этом он добавил, что студентам, стремящимся к космической карьере, важны не только технические навыки, «но им также необходимо начать думать по-предпринимательски».
Напомним, 31 августа Хастингс встретился с главой Космических сил США (USSF) Джоном Рэймондом, и подписал соглашение о партнерстве между Массачусетским технологическим институтом и Космическими силами США.