Вашингтон, 30 сентября, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Факультет аэронавтики и астронавтики Бостонского Массачусетского технологического института в 2020 году пополнился рекордно высоким числом новых абитуриентов, желающих реализоваться в «космическом бизнесе», заявил профессор и заведующий кафедрой Дэниел Хастингс на конференции по рынку космического сектора.

Цитата из к/ф «Звёздные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая». реж Джордж Лукас. 1983. США Роботы в космосе

Об этом 30 сентября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на портал SpaceNews.

По словам Хастингса, такой энтузиазм был вызван достижениями NASA и громкими космическими миссиями компании SpaceX.

«Я не могу вам сказать, сколько студентов думают, что полет на вертолете на Марс — это просто классное занятие. Они хотят заниматься такими вещами, это действительно привлекательно для многих студентов», — рассказал Хастингс.

При этом он добавил, что студентам, стремящимся к космической карьере, важны не только технические навыки, «но им также необходимо начать думать по-предпринимательски».

Напомним, 31 августа Хастингс встретился с главой Космических сил США (USSF) Джоном Рэймондом, и подписал соглашение о партнерстве между Массачусетским технологическим институтом и Космическими силами США.