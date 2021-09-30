Бразилиа, 30 сентября, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Автобус, фургон и грузовик с прицепом попали в ДТП в муниципалитете Мунду-Нову (штат Баия, Бразилия), сообщает 30 сентября Prensa Latina.

Цитата из х/ф «Живёт такой парень». Реж. Василий Шукшин. 1964. СССР Водитель грузовика

Грузовик занесло на повороте, и его прицеп опрокинулся. Находящиеся в прицепе брёвна эвкалиптовых деревьев обрушились на автобус и фургон, которые ехали навстречу.

В результате этой аварии 12 человек погибли и ещё 22 получили ранения. Шестеро из них госпитализированы в тяжёлом состоянии. Полиция разыскивает скрывшегося с места ДТП водителя фуры.