Вашингтон, , 20:48 — REGNUM Около 2,06 миллионов американских школьников средних и старших классов используют электронные сигареты, согласно данным опроса 2021 года, сообщает 30 сентября Reuters.

Электронная сигарета rolandmey

Данные, опубликованные 30 сентября в еженедельном отчете о заболеваемости и смертности Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), показали, что школьники начали использовать меньше потенциально вызывающих привыкание никотиновых устройств. В 2020 году цифра составляла 3,6 миллионов.

Напомним, что исследования об использовании электронных сигарет среди детей и подростков вызывает все большую озабоченность общественного здравоохранения. Производители этих устройств попали под пристальное внимание регулирующих органов в связи с тем, что их маркетинг ориентирован на молодежь.