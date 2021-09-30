Москва, 30 сентября, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Телеведущий Александр Гордон рассказал о пристрастии к алкогольным напиткам. Он обратился к зрителям в прямом эфире передачи «Док-Ток» 30 сентября.

Цитата из видео YouTube-канала @вДудь Александр Гордон

Перед началом программы Гордон объяснил, что в недавнем интервью рассказал о своём непрофессионализме: «Я не лукавил, когда сказал, что зашёл в тупик… И выход из этого тупика я нашёл самый скверный — алкоголь». Телеведущий поделился, что уже обратился к специалистам, чтобы избавиться от пагубной привычки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Гордон дал интервью журналисту Юрию Дудю. В нём телеведущий признался, что позволяет себе употреблять алкогольные напитки во время съёмок программ.