Москва, 30 сентября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. В пятницу, 1 октября в Москве состоится Russia Open Source Summit. Цель мероприятия — открытое обсуждение стратегии развития разработки и использования программного обеспечения на основе открытого кода в России. Организатором мероприятия выступил Российский фонд развития информационных технологий. Принять участие можно бесплатно, регистрация доступна на сайте проекта.

ИА REGNUM Информационные технологии

Подготовка стратегии ведется российским экспертным ИТ-сообществом в открытом формате, в том числе на площадке Telegram.

Раннее заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин в рамках Петербургский международный экономический форума выступил с предложением о подготовке стратегия развития Open Source в России. Меры поддержки разработок на основе открытого кода были включены Минцифры России во «второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли» ( цифроваяэкономика.рф ), утверждённый Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

На пленарной сессии саммита будет представлен проект стратегии, затем участникам мероприятия предложат выбрать одну из рабочих групп для внесения предложений в документ. Саммит продолжится серией тематических треков:

«Образование», «Инструменты и механизмы поддержки», «Индустрия и сообщество», также будут представлены успешные проекты, созданные на базе открытого кода.

Среди спикеров Russia Open Source Summit генеральный директор Postgres Professional Олег Бартунов, основатель холдинга «ГС-Инвест» Сергей Мацоцкий, директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекс Александр Крайнов, венчурный инвестор и технологический предприниматель Александр Галицкий, генеральный директор «Базальт СПО» Алексей Смирнов, главный технический директор по разработке ПО и директор лаборатории операционных систем Huawei R&D Владимир Рубанов, соучредитель gofannon.io Тревор Грант.

«Популяризация Open Source, работа с ИТ-сообществом, предоставление экспертной площадки для обсуждения актуальных тенденций развития Open Source в России и мире — направления новой стратегии РФРИТ. В 2022 году мы продолжим цикл регулярных тематических мероприятий с участием программистских сообществ и ИТ — компаний — саммита, митапов. РФРИТ как институт развития проектирует вместе со всеми заинтересованными сторонами финансовые и нефинансовые инструменты стимулирования разработки на основе открытого кода и участия российских разработчиков в международных опенсорс-альянсах», — рассказал генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.

«Оpen Source вот уже много лет является одним из ключевых факторов развития информационных технологий. В прошлом многие корпоративные заказчики с недоверием относились к использованию свободного ПО, но сейчас это признанная и неотъемлемая часть мировой экосистемы программного обеспечения. Система управления базами данных PostgreSQL с открытым кодом и свободной лицензией поддерживается международным сообществом разработчиков более 25 лет, и российские разработчики играют в нём значимую роль. Сейчас это одна из наиболее популярных СУБД в мире. Мы надеемся, что Russia Open Source Summit будет не только способствовать количественному и качественному росту российских сообществ разработчиков, но и выполнит просветительскую функцию, развеяв всевозможные мифы и страхи вокруг Оpen Source», — рассказал журналистам сооснователь Postgres Professional Иван Панченко.

«Долгие годы тематика СПО находилась вне сферы внимания государств и была уделом энтузиастов, сегодня тема использования открытого кода вышла на государственный уровень. Действующие стратегии развития Open Source существуют в Евросоюзе, США, Китае. Вот и в России произошел качественный скачок в отношении СПО. Инициировано формирование стратегии развития Open Source c активным участием самой ИТ-отрасли. Сам характер обсуждения стратегии, когда в нем почти круглосуточно участвуют сотни самых известных разработчиков, говорит о назревшей потребности индустрии в адекватной cтратегии. Рекомендую представителем отрасли обязательно посетить это мероприятие» — отметил президент ассоциации «РУССОФТ» Валентин Макаров.