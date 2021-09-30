Екатеринбург, 30 сентября, 2021, 20:43 — ИА Регнум. 14 зданий Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области не будут переданы Екатеринбургской епархии РПЦ. Такое решение вынес 17-й арбитражный апелляционный суд.

Артемий Брусницин ИА Красная Весна Ворота Среднеуральского женского монастыря

Ранее Арбитражный суд Свердловской области признал за епархией право на здания учреждения. Однако теперь после апелляции представителей Росреестра оно отменено.

В епархии тем не менее не собираются сдаваться. Апелляция будет подана в Арбитражный суд Уральского округа. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в монастыре находился бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), который пребывает сейчас в одном из СИЗО Москвы. Ему вменяют несколько преступлений.