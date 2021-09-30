Москва, , 20:42 — REGNUM Необходимо предусмотреть систему отказа от выплат в 20 тыс. рублей из материнского капитала, считает вице-спикер Госдумы VII созыва Пётр Толстой.

«Любые меры поддержки семей с детьми я приветствую, но половина детей, в отношении которых выдан маткапитал, еще не достигли школьного возраста. Если же маткапитал получен на младшего ребенка, но при этом в семье есть школьники, можно ли будет потратить эти средства на их подготовку? Так что остаются вопросы», — рассуждает Толстой в телеграм-канале.

Подобная выплата должна быть гибкой, уверен парламентарий.

«Необходимо предусмотреть механизмы отказа от нее — с целью сохранения маткапитала для иных нужд. Нельзя допускать, чтобы семья жалела о сделанном выборе и вместо покупки жилья получала бы по 20 тысяч на протяжении всего периода обучения ребенка в школе. Это попросту подорвет основы системы поддержки семей, которую нам предстоит построить», — уверен депутат.

Цель — обеспечить максимальный эффект от каждого рубля, выделенного государством, и без широкого диалога с родителями и экспертным сообществом это невозможно, подчеркнул Толстой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты РФ изучит предложение Счетной палаты о ежегодной выплате в 20 тыс. рублей к школе из материнского капитала, заявила замглавы ведомства Ольга Баталина.

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