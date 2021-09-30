Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 30 сентября, 2021, 20:39 — ИА Регнум. В Ноябрьске перед судом предстанет пенсионерка, которую обвиняют в мошенничестве с субсидиями на коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО. мошенничестве при получении субсидий

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

По данным следствия, в городе Ноябрьске в январе 2017 года пенсионерке и членам её семьи была предоставлена в бессрочное владение трёхкомнатная квартира. В марте этого же года трое членов семьи выехали на постоянное место жительства за границу. Однако 62-летняя женщина в заявлениях о предоставлении ей субсидии на оплату ЖКУ указывала уехавших родственников постоянно проживающими в квартире. За четыре года она незаконно получила субсидию на общую сумму около 400 тысяч рублей.

Пенсионерка обвиняется по ч. 3 ст.159.2 УК РФ («Мошенничество»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.