Афины , , 08:17 — REGNUM Пандемию можно условно разделить на четыре этапа с точки зрения принятых мер государственной политики, заявил греческий министр государства, ответственный за координацию государственной политики, Акис Скертсос 29 сентября во время семинара, организованного Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии (JRC) в сотрудничестве с Генеральным секретариатом по координации Председательства правительства Греции.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, первая фаза строгих блокировок была фазой шока, но она была абсолютно необходима из-за полного отсутствия данных и ясности. «Поскольку в то время мы были слепы в отношении опасностей коронавируса, мы были вынуждены принимать очень строгие горизонтальные меры в течение почти двух месяцев, чтобы спасти жизни, но также с огромными издержками для нашей экономики», — объяснил министр.

Второй этап — с мая по ноябрь 2020 года — был этапом признания того, что пандемия сохранится в течение нескольких месяцев и что людям придется жить с беспрецедентными мерами общественного здравоохранения для мониторинга и ограничения передачи инфекции. Были разработаны новые инструменты для расширенного тестирования и отслеживания случаев коронавируса, а также периодически применялись варианты меньших или больших блокировок, в которые всегда был встроен элемент «проб и ошибок», так как власти пробовали что-то новое.

Третий этап — с декабря 2020 года по май 2021 года — был этапом подготовки к возвращению к нормальной жизни благодаря вакцинам. Государствам пришлось разработать и осуществить неудовлетворенные до сих пор национальные кампании вакцинации, чтобы иммунизировать население.

«Наконец, 4-я фаза, в которой мы сейчас находимся, начинается с мая 2021 года, когда благодаря вакцинации значительной части нашего населения нам удалось снять большинство ограничений в общественной жизни, и мы вполне уверены, что такие ограничения не вернутся снова, — но только для непривитых и только в случае необходимости в определенных районах с более низкими показателями иммунизации», — сказал министр.