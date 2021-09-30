Около ста жителей НАО прошли диспансеризацию после перенесённого ковида
Нарьян-Мар, 30 сентября, 2021, 20:35 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе первый этап углубленной диспансеризации после перенесенного ковида прошли 97 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации округа.
В Ненецком округе углубленная диспансеризация проводится во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы и в Центральной районной поликлинике Заполярного района.
Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 2 293 жителей НАО, 46 из них скончались.
Как сообщало ИА REGNUM, расширенная диспансеризация с целью выявления осложнений после перенесенного коронавируса и дальнейшего лечения, а также для пациентов с хроническими заболеваниями началась в регионах РФ с 1 июля. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, углубленную диспансеризацию пройдут 8,5 млн россиян.