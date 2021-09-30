Вашингтон, 30 сентября, 2021, 20:34 — ИА Регнум. Об отстыковке американского грузового корабля многоразового использования Cargo Dragon от МКС 30 сентября сообщает NASA.

NASA Грузовой корабль Dragon

Отстыковка проведена в 16:12 мск от модуля Harmony. Космические корабль, сойдя с орбиты Земли, приводнится с помощью парашютной системы у побережья Флориды в Атлантическом океане в ближайшие часы.

Американский корабль компании SpaceX доставит на Землю груз массой более 2,4 т. На МКС он провёл месяц. На орбиту его выводила 29 августа с мыса Канаверал ракета-носителем Falcon 9. Стыковка с МКС была проведена 30 августа.