Вашингтон, 1 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Частные организации, спонсирующие перевозку афганских мигрантов в США, испытывают финансовые затруднения, сообщает 30 сентября Reuters. Проблемы с деньгами растут среди некоммерческих групп, поддерживающих тысячи уязвимых афганцев, стремящихся убежать от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Организаторы Human First Coalition, некоммерческой организации, возглавляемой военными ветеранами и бывшими американскими чиновниками, собрали $6 млн на помощь беженцев благодаря пожертвованиям со своих пенсионных счетов.

Цитата из к/ф «Иммигрант». Реж. Чарльз Чаплин. 1917. США Иммигранты

Хозяйка организации Afghanistan Transit Initiative Стасия Джордж наняла автобусы, чтобы отвезти сотни афганцев в северный город Мазари-Шариф после захвата Кабула боевиками. Она планировала, что чартерные самолеты эвакуируют их. Но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ограничили вылет только иностранными гражданами и афганцами с визами из других стран.

Нечеткие инструкции проверки безопасности США для афганцев, желающих уехать, также способствуют задержкам, которые, по словам Джордж, ежедневно отнимают у ее организации десятки тысяч долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что эвакуация жителей Афганистана в США была приостановлена из-за выявленных среди них случаев заболевания корью.