Вашингтон, 30 сентября, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Пользователи Сети обвиняют американскую певицу Рианну в культурной апроприации. Об этом 30 сентября пишет портал The Flow.

Deviantart.com Рианна

По данным портала, причиной негативных высказываний поклонников певицы стал модный показ её бренда белья Savage x Fenty. По мнению пользователей, причёски моделей Эмили Ратаковски и Ванессы Хадженс являются заимствованием и присвоением афроамериканской культуры — они заплели афрокосы.

Ранее Рианну уже обвиняли в культурной апроприации тоже после показа коллекции белья Savage x Fenty. Тогда артистка использовала песню, в которой поются священные исламские тексты.