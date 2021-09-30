Минск, , 20:30 — REGNUM В интервью американской телекомпании CNN Александр Лукашенко заявил, что нет ни одного человека из тех, кто хотел бы остаться в Белоруссии, но не смог этого сделать. Фрагмент интервью опубликован на сайте президента постсоветской республики.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Но сегодня нет таких людей, которые хотят в Белоруссии остаться, а я их выкидываю», — заверил он журналиста телекомпании из США.

В интервью шла речь о нелегальных мигрантах, которые, по словам Лукашенко, не желают оставаться в Белоруссии. Он также прокомментировал инцидент с вынужденной посадкой в Минске самолёта ирландской авиакомпании Ryanair с арестом находившихся на её борту оппозиционеров, вопросы отношений с Россией и другими странами.

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Напомним, в сентябре 2020 года, после финала президентской кампании в центре Минска была похищена представительница избирательного штаба Виктора Бабарико и оппозиционного «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии» Мария Колесникова. Позже выяснилось, что похитителями оказались белорусские силовики, насильственно её удерживавшие и доставившие на белорусско-украинскую границу. Колесникову пытались насильственно выдворить из Белоруссии, о чём она проинформировала прокуратуру и позже заявила на судебном заседании.

Попытка незаконного выдворения Колесниковой не удалась, так как оппозиционерка порвала свой паспорт, выбралась из следовавшего к украинскому погранпосту автомобиля и вернулась на белорусский погранпост, где была схвачена, арестована по обвинению в попытке насильственного свержения Александра Лукашенко. После года лишения свободы в СИЗО её приговорили к 11 годам лагерей. Её коллеги, выехавшие за границу, с подачи Лукашенко официально называются «беглыми» (во времена крепостного права так называли сбежавших от помещика крестьян).

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