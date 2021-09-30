Улан-Батор, 30 сентября, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Монголии с другими странами вырос на $2,2 млрд по сравнению с предыдущим годом, сообщает 30 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на издание «Монцамэ».

В поле. Монголия

Уточняется, что в текущем году Монголия совершила торговые операции со 144 странами на общую сумму $10,1 млрд. При этом экспорт монгольской продукции составил $5,6 млрд, а импорт не превысил $4,5 млрд.

Основными видами монгольского экспорта в 2021 году стали уголь и концентраты меди и железа. Большая часть продукции, порядка 67,3%, отправилась из Монголии в Китай.

При этом Россия поставила Монголии 50,3% от всего закупленного объема нефтепродуктов, а Япония продала монгольским покупателям 69,4% легковых автомобилей.