Екатеринбург, , 20:20 — REGNUM Глава комиссии по молодёжной политике гордумы Екатеринбурга Любовь Боркова стала объектом шуток со стороны телеведущего Ивана Урганта. Поводом оказался пенсионный возраст женщины.

Администрация Екатеринбурга

Александр Комаров © ИА REGNUM

«Наконец-то кто-то оградит молодёжь от пагубного влияния таких молодёжных групп, как «Отпетые мошенники», Линда или диджей Грув», — пошутил Ургант.

Любовь Боркова уже ответила на этот выпад телевизионщика. В комментарии изданию Е1.ru она предположила, что эти слова были заказными.

«Вы же специалист в этом деле, вы знаете, чего это стоит. Журналистам это ничего не стоит, запустить утку — и всё. А человеку, который это переживает? Тем более в таком возрасте, который везде обозначен. Поэтому я не хочу говорить на эту тему!» — сказала депутат.

Свой комментарий дали журналистам и в пресс-службе гордумы. Резкие высказывания в СМИ из-за избрания Борковой председателем молодёжной комиссии там называют неуместными. Особенно в гордуме обратили внимание на то, что все решения комиссия принимает коллегиально. В неё входят семь депутатов, а председатель занимается главным образом организацией работы.

Также в городском представительном органе уточнили, что депутаты не получают зарплату из горбюджета. Обратили там внимание общественности и на то, что Любовь Боркова ранее была заместителем председателя этой комиссии, а перед этим она более 50 лет проработала в сфере образования.

Отметим, ранее молодёжную комиссию возглавляла Галина Арбузова. Она скончалась в августе в возрасте 73 лет.