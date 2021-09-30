Москва, 30 сентября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. Встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с членами Ассоциации европейского бизнеса в России состоится в Москве 8 октября, сообщил 30 сентября журналистам замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

Mid.ru Сергей Лавров. Мюнхен

Напомнив, что в ассоциацию входит свыше пяти сотен европейских компаний и банков, Зайцев сказал:

«Общение в таком формате происходит на регулярной основе, последний раз — в октябре прошлого года, и уже стало доброй традицией».

По его словам, темой переговоров станет торговля России со странами Европейского союза. Будет затронут также вопрос, какую роль занимает бизнес «в создании необходимых условий для нормализации российско-еэсовских отношений, обеспечения их прагматичного и взаимовыгодного характера».