Брюссель, 30 сентября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. Проблема роста цен на энергоносители в Европе станет одной из тем повестки саммита глав государств и правительств Евросоюза, который пройдёт 21−22 октября в Брюсселе. Об этом сообщил 30 сентябряофициальный представитель главы Европейского совета Баренд Лейтс.

ИА REGNUM Евро

«Европа, как и многие другие регионы, испытывает значительный рост цен на энергоносители, поэтому председатель Европейского совета принял решение включить данный вопрос в повестку дня заседания», — сообщил он.

Напомним, ранее сегодня цена на газ в Европе установила новый исторический рекорд, превысив в ходе биржевых торгов отметку в $1100 за тысячу кубометров.