София, 30 сентября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Из-за резкого подорожания энергоносителей Болгария в октябре нынешнего года столкнется с катастрофическим ростом цен на продукты первой необходимости. Об этом говорится в опубликованном 30 сентября заявлении Национального союза аграриев Болгарии.

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Как утверждают эксперты организации, в ближайшее время стоит ожидать роста цен на «основные продукты для среднестатистического жителя Балкан» — мясо и хлеб.

«Уже сейчас на мясоперерабатывающие предприятия доставляют сырьё с учётом новых цен на топливо для транспортировки, а крупнейшие хлебозаводы страны вынуждены платить за электроэнергию по фьючерсным тарифам, — сказал в комментарии корреспонденту ИА REGNUM представитель НСА Пейо Ангелов. — Следовательно, стоит ожидать, что, в свою очередь, цены на указанную продукцию побьют исторический рекорд». Других пояснений Ангелов не дал.

Напомним, ранее временное правительство Болгарии прогнозировало рост цены на хлеб и мясо в пределах 25% и 40% соответственно.