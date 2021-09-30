Вологда, 30 сентября, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Вологодским сиротам упростят процедуру получения жилищных сертификатов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания региона, соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии.

Жилье

«Предложено исключить требование о наличии у получателя решения суда о предоставлении жилья. Разрешить заявителю при наличии у него уважительных причин один раз продлить срок действия сертификата с полугода еще на три месяца. Можно повторно обратиться с заявлением о предоставлении социальной выплаты, если заявитель не успел использовать социальную выплату в связи с истечением срока действия сертификата», — пояснил председатель Заксобрания Андрей Луценко (ЕР).

По данным на 1 июня 2021 года в списке детей-сирот числится 3135 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, c начала 2021 года почти 400 детей-сирот были обеспечены квартирами в Подмосковье.