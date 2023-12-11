Каракас, 30 сентября, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё двое пострадали в результате взрыва на нефтепроводе в Венесуэле, передаёт 30 сентября местное издание El Nacional.

Michael Deal Взрыв

Как сообщается, инцидент произошёл на территории штата Яракуй в западной части страны.

По предварительным данным, взрыв с последующим возгоранием произошли при попытке незаконного слива нефти из трубопровода.

Сообщается, что оба пострадавших — несовершеннолетние. Они доставлены в больницу с многочисленными ожогами.