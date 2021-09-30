Бишкек, 30 сентября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. В Киргизии вводятся массовые отключения света в общественных местах из-за нехватки в воды в Токтогульском водохранилище. Энергетики просят людей отнестись с пониманием к отключению уличного освещения в ночное время суток, — заявил 30 сентября в интервью «Биринчи радио» глава Национального энергохолдинга Талайбек Байгазиев.

Gabriel Jorby Город без света

«Граждане Киргизии должны с пониманием отнестись к проблеме дефицита электроэнергии и максимально экономить свет. Например, в нынешних условиях не обязательно включать уличное освещение» — заявил в интервью «Биринчи радио» глава Национального энергохолдинга Талайбек Байгазиев.

«В Киргизии около 1,5 млн абонентов. Каждый гражданин должен понимать, что это проблема не только энергетиков, но и всего населения. Мы должны экономить электроэнергию. В кафе-ресторанах уже с 5 часов вечера начинают включать освещение. Или взять парки — зачем в парках освещение до утра? Нормальные люди должны гулять до 10 часов и потом идти отдыхать. Зачем лишний раз включать освещение? После 10−11 часов вечера его нужно отключать», — отмечает Байгазиев.

На сегодняшний день в Токтогульском водохранилище, вода из которого поступает в главную генерирующую мощность страны Токтогульскую ГЭС, накоплено лишь 12,3 млрд кубометров воды при необходимых для комфортного прохождения зимы 16−17 млрд. В прошлом году на этот период уровень воды составлял 15,2 млрд кубометров.

Весной 2022 года страна может столкнуться с масштабным дефицитом электроэнергии.