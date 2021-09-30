Тбилиси, 30 сентября, 2021, 19:57 — ИА Регнум. Бывший мэр Тбилиси, а ныне кандидат от оппозиции в мэры Поти Гиги Угулава предложил принять «Акт миллениума», который объявит в Грузии амнистию по всем политическим делам, сообщает 30 сентября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Угулава заявил, что если стране нужны мир и стабильность, то судебное преследование по политически мотивированным делам должно прекратиться.

«Приемлемым является «Акт миллениума», который включает в себя амнистию с 2000 по 2021 годы. Это три периода. Иначе мы так и будем ходить по кругу. Сегодня источником дестабилизации будет для кого-то возвращение Саакашвили, а завтра, когда сменится правительство, и Иванишвили будет баллотироваться, возвращение Иванишвили станет источником дестабилизации», — заявил Угулава.

Часть грузинской оппозиции отрицательно отнеслась к инициативе Угулава. Так, Анна Бучукури, представляющая партию «За Грузию», заявила, что пока каждый, начиная с рядового гражданина, не будет уважать конституцию и соблюдать законы, страна не будет развиваться. А лидер партии «За справедливость» Эка Беселия считает, что гарантом предотвращения политических преследований должен быть независимый суд, а не решение «политической команды».

Напомним, что Гиги Угулава, входивший в ближайшее окружение Михаила Саакашвили, был приговорён в Грузии к лишению свободы за растрату боджетных средств в размере 48 миллионов лари (почти $16,8 млн).