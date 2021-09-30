Москва, , 19:48 — REGNUM Американская военная техника в Молдавии подрывает доверие Приднестровья, сообщил 30 сентября журналистам замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Комментируя передачу американцами военной техники на сумму в пять миллионов долларов Молдавии, Зайцев сказал:

«Полагаем, что подобные шаги, вписывающиеся в общую линию Вашингтона и Брюсселя на втягивание Молдавии в евроатлантические структуры, вряд ли будут способствовать укреплению доверия между берегами Днестра, дополнительно осложняя и без того пробуксовывающий процесс приднестровского урегулирования».

Российский дипломат добавил, что американцы передали в Молдавию не только средства связи и бронемобили, но и стрелковое оружие и лёгкие артиллерийские системы.

По данным Москвы, США планируют поставить в Молдавию только в этом году ещё несколько партий техники — для совместимости, которая понадобится «в международных миротворческих операциях».

Читайте ранее в этом сюжете: США передали Молдавии партию военной техники