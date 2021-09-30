Москва, 30 сентября 2021, 19:48 — REGNUM Американская военная техника в Молдавии подрывает доверие Приднестровья, сообщил 30 сентября журналистам замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
Комментируя передачу американцами военной техники на сумму в пять миллионов долларов Молдавии, Зайцев сказал:
Российский дипломат добавил, что американцы передали в Молдавию не только средства связи и бронемобили, но и стрелковое оружие и лёгкие артиллерийские системы.
По данным Москвы, США планируют поставить в Молдавию только в этом году ещё несколько партий техники — для совместимости, которая понадобится «в международных миротворческих операциях».
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