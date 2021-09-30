Киев, 30 сентября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. 30 сентября в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена» украинский футбольный клуб «Заря» примет римскую «Рому». Матч пройдет в рамках второго тура группового этапа Лиги конференций УЕФА 2021/22. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Fclm.ru Элдор Шомуродов

Бригада арбитров (Португалия): Луис Мигель Бранко Годиньо | Руй Тейшейра | Педро Алмейда | Андре Нарсизу.

Стартовые составы команд:

«Заря»: Матцапура, Цвек, Хомченовский, Имереков, Фаворов, Кочергин, Булеца, Назарина, Кабаев, Громов, Сайядманеш.

«Рома»: Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Калафиори, Кумбулла, Кристанте, Пеллегрини, Перес, Дарбо, Эль-Шаарави, Шомуродов.

В текущем сезоне Эльдор Шомуродов принял участие в девяти матчах за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.