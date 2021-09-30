Вашингтон, , 21:18 — REGNUM Заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Габриэль Эскобар 30 сентября выступил с пресс-конференцией, в ходе которой прокомментировал отношения между Сербией и Косово.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, дипломат заявил, что ожидает от Косово и Сербии реализации заключенных при посредничестве Дональда Трампа Вашингтонских соглашений о проведении исследования водохранилища Газиводе на предмет совместного использования Косово и Сербией, а также выступил за продления моратория на его использование до того момента, когда это исследование будет проведено.

Исследование, согласно Вашингтонским соглашениям, должно быть реализовано при сотрудничестве с министерством энергетики США.

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Эскобар заявил, что водохранилище Газиводе или Уйман имеет значительный потенциал для возобновляемой энергетики.

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