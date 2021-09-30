Москва, 30 сентября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Сотрудники ГИБДД в Москве пресекли более 1,7 тысячи нарушений со стороны пешеходов в ходе однодневного рейда. Об этом сообщили 30 сентября в пресс-службе столичного управления ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходы

«За время рейда сотрудниками ГИБДД пресечено 1740 нарушений правил дорожного движения, допущенных пешеходами, из них 113 — с использованием средств индивидуальной мобильности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что особое внимание в ходе профилактического мероприятия было уделено таким нарушениям, как переход улицы в неположенном месте, на запрещающий сигнал светофора и перед близко идущим транспортом. С детьми-пешеходами и их родителями проведены разъяснительные беседы.

Со стороны водителей транспортных средств, по данным ГИБДД, было пресечено 943 нарушения, связанных с непредоставлением преимущества движению пешеходов.