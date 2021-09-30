Берлин, 11 января, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В борьбе с ненавистью в Интернете полицию и суд Германии ожидают новые расследования. Причиной является реформированный Закон о принуждении к работе в сети, который будет введён в действие с февраля 2022 года. Об этом сообщило немецкое агентство Deutsche Welle 11 января.

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По текущим оценкам ответственных лиц, можно ожидать около 250 000 новых отчетов в год в соответствии с Законом о защите сети (NetzDG). Эти сообщения приведут к возбуждению около 150 000 уголовных дел, сообщил редакционной сети Германии представитель Федерального управления уголовной полиции (BKA).

Центральное информационное управление по криминальному контенту в Интернете, в котором работают около 200 государственных служащих под эгидой BKA, начнет работу 1 февраля. Новый закон позволит ответственным правоохранительным органам федеральных земель преследовать в судебном порядке авторов незаконного контента.

BKA в настоящее время предполагает, что Facebook и Google пока не будут сообщать о каких-либо предполагаемых уголовных преступлениях. Однако независимо от этого другие социальные сети с не менее чем двумя миллионами зарегистрированных пользователей будут подлежать установленным законом обязательствам по отчетности в соответствии с NetzDG с 1 февраля 2022 года.

Реформированный закон предусматривает, что социальные сети теперь не просто удаляют криминальный контент, как раньше, а сообщают об этом BKA. Однако Facebook и Google отвергают проверку всех постов на предмет уголовной ответственности. В связи с этим обе компании подали в суд в июле прошлого года.