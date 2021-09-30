* запрещённая в России организация

30 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Алексей Соколов, , 21:37 — REGNUM «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в среду, 29 сентября, предостерег США от проведения полетов беспилотников над своим «священным воздушным пространством», предупредив о «негативных последствиях».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

«Недавно мы увидели, как [Соединенные Штаты] нарушают все международные права, законы и … обязательства, взятые перед [талибами] (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе, Катар, поскольку священное воздушное пространство Афганистана подвергается вторжению американских беспилотников», — заявил представитель организации в Twitter. «Мы призываем все страны, особенно [США], относиться к Афганистану в свете международных прав, законов и обязательств… чтобы предотвратить любые негативные последствия», — добавил он.

Пентагон не ответил на предупреждения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вместо этого направил Fox News взять комментарии у пресс-секретаря Джона Кирби, который сказал, что США сохраняют «все необходимые полномочия для проведения контртеррористических операций за горизонтом».

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Это заявление здесь должно быть встречено немедленной бомбардировкой их склада оружия. Затем наше послание должно звучать так: «Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) НЕ диктует воздушное пространство Соединенным Штатам Америки. Каждая последующая угроза в адрес нашей страны будет встречаться новыми авиаударами с повышенным уровнем ущерба за каждое нарушение. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут подчиняться, или мы их заставим», — пишет DravenSlade.

Афганские боевики Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

«Я полагаю, что летчики ВВС США и пилоты ВМС и морской пехоты США полностью готовы встретить и преодолеть этот вызов Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако готов ли, способен и желает ли Байден и высшие чины вооруженных сил? Ответ на этот вопрос крайне важен», — отмечает blackbear2.

«Байден совершил самую большую ошибку за последние десятилетия, теперь американцам и афганцам придется заплатить окончательную цену», — комментирует harrybaals840.

«Очевидно, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) знают, что Джо напуган и прячется в своем подвале. А китайцы продолжают скупать картины Хантера, так что, в общем-то, статус-кво», — пишет neal_harris.

Отметим, что речь идет о картинах сына Байдена Хантера Байдена, который недавно занялся искусством.

«Спасибо, Джо и друзья. Вы создали ненужную проблему. Вы представляете, сколько талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бросилось в бой во время успешной эвакуации, которую, как вы утверждаете, провели? Нет, не представляете! Множество американцев и наших союзников все еще находятся под угрозой гибели, и Бог знает, сколько людей в США подвергаются той же опасности», — указывает theleftisneverright.

«Если бы Трамп все еще был у руля, эти обитатели пещер прятались бы. Этого бы никогда не случилось», — уверен SunSword.

«Если бы Трамп все еще был президентом, этого бы не произошло. Трамп следовал бы своему плану. Также 13 военнослужащих не погибли бы», — отвечает redcamero69.

«О, смотрите, наши предполагаемые профессиональные союзники, согласно Объединенному комитету начальников штабов, теперь угрожают нам. Вот вам и возможности «за горизонтом», — негодует hytek.

«Ну, у них есть куча аппаратуры, которая дает им надежду, что они могут внезапно диктовать нам условия. Они боятся прозрачности и хотят делать все, что им заблагорассудится, и ненавидят, что за ними наблюдают», — подчеркивает nawiliwili521.

Разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk U.S. Air Force

«Получение зенитного оружия от китайцев, чтобы сбивать наши беспилотники, станет для талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) первоочередной задачей. А поскольку китайцы жаждут добывать минеральные ресурсы Афганистана, они их получат», — уверен 20yearA10guy.

«О Боже, эта угроза будет стоить Америке еще $60 млн в виде помощи, чтобы откупиться от проблем», — переживает SwanieRiver.

«Я бы назвал это блефом… я уверен, если бы Трамп все еще был на посту, он бы сказал им сидеть тихо и ждать яркого света…» — пишет Twisted_testicles.

Ранее Соединённые Штаты обратились с призывом к мировому сообществу не признавать радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без выполнения последним ряда их международных обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в Афганистане снова может произойти возрождение международного терроризма.