Москва, 30 сентября, 2021, 19:41 — ИА Регнум. 30 сентября в Варшаве на «Стадионе имени Маршала Юзефа Пилсудского» польская «Легия» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграют с «Лестером». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

fourthandfifteen Баннер футбольного клуба «Лестер»

Стартовые составы команд:

«Легия»: Мишта, Виетска, Навроцки, Енджейчик, Йоханссон, Мартинш, Харатин, Младенович, Жозуэ, Слиш, Эмрели.

Главный тренер: Чеслав Михневич.

«Лестер»: Шмейхель, Сеюнджю, Даниэль, Вестергор, Кастань, Тилеманс, Дьюсбери-Халл, Люк Томас, Бубакари Сумаре, Айосе Перес, Патсон Дака.

Главный тренер: Брендан Роджерс.

После первого тура «Лестер» с одним очком идет на третьей позиции в турнирной таблице. «Легия», одержав победу и набрав три очка, занимает первое место. На последней же строчке расположился московский «Спартак», проигравший в первом туре «Легии» (0:1).