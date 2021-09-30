Нижний Новгород, 30 сентября, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Проживающим в Нижегородской области детям и подросткам пока не будут делать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Кучеренко на онлайн-конференции сегодня, 30 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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По ее словам, вакцинацию несовершеннолетних нижегородцев не проводят по причине отсутствия зарегистрированной в России детской вакцины от коронавируса.

Также главный санитарный врач региона сообщила, что уже более миллиона человек или 39% взрослого населения Нижегородской области получили прививки от коронавирусной инфекции.

При этом она отметила, что Роскомнадзор планировал вакцинировать полтора миллиона нижегородцев.