Москва, , 19:36 — REGNUM Российско-французская рабочая группа провела заседание в Москвн в рамках межведомственного стратегического диалога по кибербезопасности. Об этом сообщает 30 сентября пресс-служба МИД России.

Кибербезопасность geralt

«Повестка дня консультаций включала широкий спектр вопросов обеспечения безопасности в информационной сфере на глобальных и региональных площадках, а также двустороннем треке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны констатировали необходимость предотвращения конфликтов и недопущения любого рода конфронтаций в информационном пространстве, а также высказались за использование информационно-коммуникационных технологий в мирных целях и укрепление международного сотрудничества в области противодействия информационной преступности.

«Подробно затронули вопросы двустороннего практического взаимодействия в сфере борьбы с информационной преступностью», — добавили в пресс-службе.

Сообщается, что с российской стороны консультации возглавил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских, французскую делегацию — посол по цифровым вопросам МИД Франции Анри Вердье.