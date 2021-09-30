Приштина, , 21:16 — REGNUM Временный поверенный в делах при посольстве США в Косово Николас Джакобби 30 сентября назвал хорошей новостью заключение соглашения представителями Белграда и Приштины соглашения по вопросу об автомобильных номерах.

Посол Цитата из кф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

На своей странице в социальной сети Twitter дипломат назвал этот случай примером того, что возвращение к диалогу может принести пользу и албанцам, и сербам.

Дипломат выразил благодарность европейскому переговорщику Мирославу Лайчаку за посредничество в диалоге.

Напомним, с 4 октября при въезде в Косово сербские номера будут заклеиваться стикерами, а при въезде в Сербию — наоборот. Соглашение об этом позволило избавиться от баррикад на КПП между Сербией и Косово и вывести косовский спецназ с севера края.

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