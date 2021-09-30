Монако, 30 сентября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. 30 сентября в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» состоится матч второго тура группы B Лиги Европы УЕФА 2021/22 «Реал Сосьедад» — «Монако». Матч начнется в 19:45 по московскому времени. За час до стартового свистка команды назвали составы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

Стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад» (расстановка 4−4-2): Ремиро Алекс — Хосеба Сальдуа, Игор Субельдия, Ариц Элустондо, Айхен Муньос — Мартин Субименди, Микель Мерино, Андер Гевара, Аднан Янузай — Кристиан Португез, Микель Оярасабаль.

«Монако» (расстановка 3−4-3): Александр Нюбель — Бенуа Бадиашиле, Алекс Дисаси, Джибриль Сидибе — Юссуф Фофана, Орельен Тчуамени, Крепин Диатта, Кайе Энрике — Софин Диоп, Майрон Боаду, Жеан Лукас.

В запасе «монегасков» остался 25-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин, который в текущем сезоне забил два мяча и отдал две результативные передачи в одиннадцати матчах за «Монако» во всех турнирах.